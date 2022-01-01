Курс валют у Луцьку 19 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.95, а продають за 42.15.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 грудня готівковий курс долара становить 39.95, продають його за 40.07.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 41.95, а продають за 42.15.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію