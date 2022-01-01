Курс валют у Луцьку 19 грудня
Сьогодні, 09:00
19 грудня готівковий курс долара становить 39.95, продають його за 40.07.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.95, а продають за 42.15.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.95, а продають за 42.15.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.
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