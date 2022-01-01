ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів

ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів
Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 19 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 98800 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Втрати російської армії у техніці:

- танків – 2988 (+1);
- бойових броньованих машин – 5969 (+6);
- артилерійських систем – 1953 (+5);
- РСЗВ – 410;
- засобів ППО – 212 (+1);
- літаків – 281;
- гелікоптерів – 264;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
- крилатих ракет – 653;
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);
- спеціальної техніки – 175 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
Сьогодні, 09:33
День святого Миколая: традиції та заборони
Сьогодні, 09:30
ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 19 грудня
Сьогодні, 09:00
Добу ворог розпочав із ударів БПлА, – Генштаб
Сьогодні, 08:48
Схожі новини
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
17 грудень, 11:00
Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
16 грудень, 11:00
ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів
13 грудень, 10:03
ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів
07 грудень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік
Сьогодні, 10:12
 0
На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення
Сьогодні, 09:45
 0
Керуюча компанія «Будсервіс» підбиває підсумки роботи за 2022 рік*
Сьогодні, 09:38
 0
У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
Сьогодні, 09:33
 0
День святого Миколая: традиції та заборони
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8