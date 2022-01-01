ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів





За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.



Втрати російської армії у техніці:



- танків – 2988 (+1);

- бойових броньованих машин – 5969 (+6);

- артилерійських систем – 1953 (+5);

- РСЗВ – 410;

- засобів ППО – 212 (+1);

- літаків – 281;

- гелікоптерів – 264;

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);

- крилатих ракет – 653;

- кораблів/катерів – 16;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);

- спеціальної техніки – 175 (+1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 19 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 98800 загарбників.За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.- танків – 2988 (+1);- бойових броньованих машин – 5969 (+6);- артилерійських систем – 1953 (+5);- РСЗВ – 410;- засобів ППО – 212 (+1);- літаків – 281;- гелікоптерів – 264;- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);- крилатих ракет – 653;- кораблів/катерів – 16;- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);- спеціальної техніки – 175 (+1).

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