У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку

У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
Сьогодні, 19 грудня, близько 7.30 у Луцьку на проспекті Волі трапилася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

ДТП трапилася близько 7:30 на проспекті Волі. Водій Skoda скоїв наїзд на 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Пішохідку доставили до лікарні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, пішохідка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік
Сьогодні, 10:12
На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення
Сьогодні, 09:45
У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
Сьогодні, 09:33
День святого Миколая: традиції та заборони
Сьогодні, 09:30
ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
13 січень, 11:29
У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО
17 грудень, 14:20
У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО
16 грудень, 21:32
У центрі Луцька не розминулися два легковики. ВІДЕО У центрі Луцька не розминулися два легковики. ВІДЕО
16 грудень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік
Сьогодні, 10:12
 0
На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення
Сьогодні, 09:45
 0
Керуюча компанія «Будсервіс» підбиває підсумки роботи за 2022 рік*
Сьогодні, 09:38
 0
У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
Сьогодні, 09:33
 0
День святого Миколая: традиції та заборони
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8