У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



ДТП трапилася близько 7:30 на проспекті Волі. Водій Skoda скоїв наїзд на 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Пішохідку доставили до лікарні.



Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 грудня, близько 7.30 у Луцьку на проспекті Волі трапилася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.ДТП трапилася близько 7:30 на проспекті Волі. Водій Skoda скоїв наїзд на 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Пішохідку доставили до лікарні.Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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