У Луцьку водій Skoda збив 68-річну пішохідку
Сьогодні, 09:33
Сьогодні, 19 грудня, близько 7.30 у Луцьку на проспекті Волі трапилася ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилася близько 7:30 на проспекті Волі. Водій Skoda скоїв наїзд на 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Пішохідку доставили до лікарні.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилася близько 7:30 на проспекті Волі. Водій Skoda скоїв наїзд на 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Пішохідку доставили до лікарні.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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