На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення
Сьогодні, 09:45
Зранку 19 грудня в с. Нуйно Камінь-Каширського району застряг вантажний автомобіль, який перевозив поштові відправлення.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Рятувальники міської 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили буксирування.
Автомобіль потрапив на складну ділянку дороги і з’їхав у сніговий замет на узбіччі.
Рятувальники не могли не допомогти, адже листи та подарунки до свята всі повинні отримати вчасно.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Рятувальники міської 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили буксирування.
Автомобіль потрапив на складну ділянку дороги і з’їхав у сніговий замет на узбіччі.
Рятувальники не могли не допомогти, адже листи та подарунки до свята всі повинні отримати вчасно.
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