На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення

На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення
Зранку 19 грудня в с. Нуйно Камінь-Каширського району застряг вантажний автомобіль, який перевозив поштові відправлення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Рятувальники міської 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили буксирування.

Автомобіль потрапив на складну ділянку дороги і з’їхав у сніговий замет на узбіччі.

Рятувальники не могли не допомогти, адже листи та подарунки до свята всі повинні отримати вчасно.


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Теги: сніговий замет, Нуйно, вантажівка
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