На Волині у сніговому заметі застрягла вантажівка, яка перевозила поштові відправлення





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Рятувальники міської 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили буксирування.



Автомобіль потрапив на складну ділянку дороги і з’їхав у сніговий замет на узбіччі.



Рятувальники не могли не допомогти, адже листи та подарунки до свята всі повинні отримати вчасно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 19 грудня в с. Нуйно Камінь-Каширського району застряг вантажний автомобіль, який перевозив поштові відправлення.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Рятувальники міської 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснили буксирування.Автомобіль потрапив на складну ділянку дороги і з’їхав у сніговий замет на узбіччі.Рятувальники не могли не допомогти, адже листи та подарунки до свята всі повинні отримати вчасно.

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