Росія атакувала дронами Київщину: є постраждалі





Про це



"За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.



"Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки", - додали у відомстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок атаки Київщини дронами-камікадзе у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.Про це повідомляє Офіс генпрокурора."За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури."Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки", - додали у відомстві.

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