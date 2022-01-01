Росія атакувала дронами Київщину: є постраждалі
Сьогодні, 10:40
Внаслідок атаки Київщини дронами-камікадзе у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
"Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки", - додали у відомстві.
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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
"Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки", - додали у відомстві.
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