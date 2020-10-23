Електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим «китайцем»





Про це



Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.



Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.



Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розкрито таємницю нового електрокара ЛуАЗ . Відроджений український позашляховик насправді виявився бюджетною китайською моделлю. Новий ЛуАЗ практично повністю повторює електромобіль EEC L7e, що продається на Alibaba. Китайська модель розганяється до 50 км/год і має запас ходу 120 км.Про це пише Авто24.Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію