Електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим «китайцем»
Сьогодні, 04:05
Розкрито таємницю нового електрокара ЛуАЗ. Відроджений український позашляховик насправді виявився бюджетною китайською моделлю. Новий ЛуАЗ практично повністю повторює електромобіль EEC L7e, що продається на Alibaba. Китайська модель розганяється до 50 км/год і має запас ходу 120 км.
Про це пише Авто24.
Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.
Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.
Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.
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Про це пише Авто24.
Китайський електромобіль знайшли на сайті Alibaba. Він називається EEC L7e і продається за ціною від 5900 доларів у роздріб та $5700-5800 – при купівлі партії авто оптом.
Електричний пікап EEC L7e візуально відрізняється від ЛуАЗ лише оформленням передньої частини та формою фар. В іншому два авто ідентичні.
Як і український пікап, електрокар запропонований у дводверній та чотиридверній версіях. Інформація на Alibaba дозволила дізнатися про характеристики ЛуАЗ.
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