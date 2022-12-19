На скільки масованих обстрілів у Росії ще вистачить ракет

На скільки масованих обстрілів у Росії ще вистачить ракет
У росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки, але тоді окупанти вичерпають повністю всі запаси і самі залишаться без нічого.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю УП.

Агресор домовляється з Іраном про поставки ракет і українська сторона на найвищому рівні робить все можливе, щоб цього не відбулося. Але Данілов каже, що немає гарантії, що цього не станеться.

"Росіяни не володіють великою кількістю ракет. Але є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про поставки... Але якщо Російська Федерація уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає", - зазначив він.

Також Данілов додав, що росіяни самі виготовляють певні партії ракет, але це не та кількість, яка у них була на початку війни.

"Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити", - каже Данілов.

Втім, він додав, що в арсеналі росіян "більш-менш" достатньо ракет С-300. Крім того, окупанти мають іранські дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

"У них є "Шахеди", але хочу зауважити, що ми навчилися з ними боротися. Якщо немає якихось форс-мажорів, то нещодавно був випадок, коли ми всі 100%, які вони направляли, збили", - підсумував секретар РНБО.



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Теги: ракети, Росія
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