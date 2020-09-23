Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні

Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Луцький міськрайонний суд Волинської області займає 12 місце в списку місцевих судів України, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.

Про це повідомили на сторінці суду у фейсбук.

На 1 місці - Київський районний суд м. Одеси, куди надійшло 24 013 матеріалів за 3 квартал 2022 року.

Луцький міськрайонний суд - на 12 місці, згідно з картою судів України. За 3 квартал 2022 року до нього за надійшло понад 14 тисяч справ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, міськрайонний суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 11:40
Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:58
На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
23 вересень, 2020, 12:34
Курс валют у Луцьку 23 грудня Курс валют у Луцьку 23 грудня
Сьогодні, 09:01
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком. ВІДЕО Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 11:40
 0
Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
 0
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
 0
Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8