Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні





Про це



На 1 місці - Київський районний суд м. Одеси, куди надійшло 24 013 матеріалів за 3 квартал 2022 року.



Луцький міськрайонний суд - на 12 місці, згідно з картою судів України. За 3 квартал 2022 року до нього за надійшло понад 14 тисяч справ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд Волинської області займає 12 місце в списку місцевих судів України, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.Про це повідомили на сторінці суду у фейсбук.На 1 місці - Київський районний суд м. Одеси, куди надійшло 24 013 матеріалів за 3 квартал 2022 року.Луцький міськрайонний суд - на 12 місці, згідно з картою судів України. За 3 квартал 2022 року до нього за надійшло понад 14 тисяч справ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію