Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
Луцький міськрайонний суд Волинської області займає 12 місце в списку місцевих судів України, які мають найбільшу кількість справ та відповідно найбільше навантаження на суддів.
Про це повідомили на сторінці суду у фейсбук.
На 1 місці - Київський районний суд м. Одеси, куди надійшло 24 013 матеріалів за 3 квартал 2022 року.
Луцький міськрайонний суд - на 12 місці, згідно з картою судів України. За 3 квартал 2022 року до нього за надійшло понад 14 тисяч справ.
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Про це повідомили на сторінці суду у фейсбук.
На 1 місці - Київський районний суд м. Одеси, куди надійшло 24 013 матеріалів за 3 квартал 2022 року.
Луцький міськрайонний суд - на 12 місці, згідно з картою судів України. За 3 квартал 2022 року до нього за надійшло понад 14 тисяч справ.
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