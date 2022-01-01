На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік

На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік
Минулої доби, 22 грудня, на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі: є загиблий.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

22 грудня на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.

О 09:58 рятувальники ліквідували пожежу в дачному будиночку на території дачного масиву «Промінь» у Луцькому районі. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік

О 18:17 за викликом на пожежу вирушили рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони смт Заболоття та села Тур – горів дерев’яний житловий будинок у селищі Заболоття. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув даху. Горіння локалізували о 18:57, ліквідували - о 19:14. Під час гасіння бійці ДСНС виявили тіло 60-річного чоловіка. Обставини загибелі людини та причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації побутових електроприладів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, будинок, пожежа, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:58
На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік
Сьогодні, 10:45
На Волині 29-річний чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 10:40
У небі над Луцьком – наша авіація: чому
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога На Волині вщент згорів будинок, у якому жила сім’я з чотирма дітьми: потрібна допомога
15 грудень, 21:34
У пожежі на Волині загинули батько та син У пожежі на Волині загинули батько та син
15 грудень, 11:13
Заряджали ліхтарик біля гірлянди: у Луцькій громаді через пожежу постраждав будинок відомої тренерки Заряджали ліхтарик біля гірлянди: у Луцькій громаді через пожежу постраждав будинок відомої тренерки
08 грудень, 13:40
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
02 грудень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 11:40
 0
Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
 0
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
 0
Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8