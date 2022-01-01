На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік
Сьогодні, 10:45
Минулої доби, 22 грудня, на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі: є загиблий.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
22 грудня на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.
О 09:58 рятувальники ліквідували пожежу в дачному будиночку на території дачного масиву «Промінь» у Луцькому районі. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
О 18:17 за викликом на пожежу вирушили рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони смт Заболоття та села Тур – горів дерев’яний житловий будинок у селищі Заболоття. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув даху. Горіння локалізували о 18:57, ліквідували - о 19:14. Під час гасіння бійці ДСНС виявили тіло 60-річного чоловіка. Обставини загибелі людини та причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації побутових електроприладів.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
22 грудня на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.
О 09:58 рятувальники ліквідували пожежу в дачному будиночку на території дачного масиву «Промінь» у Луцькому районі. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
О 18:17 за викликом на пожежу вирушили рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони смт Заболоття та села Тур – горів дерев’яний житловий будинок у селищі Заболоття. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув даху. Горіння локалізували о 18:57, ліквідували - о 19:14. Під час гасіння бійці ДСНС виявили тіло 60-річного чоловіка. Обставини загибелі людини та причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації побутових електроприладів.
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