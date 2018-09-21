У небі над Луцьком – наша авіація: чому
Сьогодні, 10:34
Третій день поспіль лучани чують у небі гул літаків. У час війни це, звісно, у багатьох викликає страх і навіть паніку.
Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з приводу цього до Волинської обласної військової адміністрації.
Тут посиланням на інформацію військових переконують: у небі – наша авіація.
Військові зауважують, що наразі виконують різні завдання: як планові польоти, так і тренувальні.
У Волинській обласній військові адміністрації закликають волинян зберігати спокій. Причин для паніки наразі – немає.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з приводу цього до Волинської обласної військової адміністрації.
Тут посиланням на інформацію військових переконують: у небі – наша авіація.
Військові зауважують, що наразі виконують різні завдання: як планові польоти, так і тренувальні.
У Волинській обласній військові адміністрації закликають волинян зберігати спокій. Причин для паніки наразі – немає.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 29-річний чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 10:40
У небі над Луцьком – наша авіація: чому
Сьогодні, 10:34
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 10:23
Медіа