У небі над Луцьком – наша авіація: чому

Третій день поспіль лучани чують у небі гул літаків. У час війни це, звісно, у багатьох викликає страх і навіть паніку.звернулося за коментарем з приводу цього до Волинської обласної військової адміністрації.Тут посиланням на інформацію військових переконують: у небі – наша авіація.Військові зауважують, що наразі виконують різні завдання: як планові польоти, так і тренувальні.У Волинській обласній військові адміністрації закликають волинян зберігати спокій. Причин для паніки наразі – немає.