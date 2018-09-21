У небі над Луцьком – наша авіація: чому

У небі над Луцьком – наша авіація: чому
Третій день поспіль лучани чують у небі гул літаків. У час війни це, звісно, у багатьох викликає страх і навіть паніку.

Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з приводу цього до Волинської обласної військової адміністрації.

Тут посиланням на інформацію військових переконують: у небі – наша авіація.

Військові зауважують, що наразі виконують різні завдання: як планові польоти, так і тренувальні.

У Волинській обласній військові адміністрації закликають волинян зберігати спокій. Причин для паніки наразі – немає.

Зображення ілюстративне

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Теги: авіація, літаки
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