На Волині 29-річний чоловік обікрав магазин

У Нововолинську поліцейські затримали грабіжника.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.До поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 23 грудня, близько 22:00 години у магазині невідомий чоловік відкрито викрав продукти харчування. Поліцейські затримали грабіжника, усе викрадене вилучили.На місці працювала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП. Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель Нововолинська. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненому злочині та обрання запобіжного заходу.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.