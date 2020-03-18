На Волині 29-річний чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 10:40
У Нововолинську поліцейські затримали грабіжника.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
До поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 23 грудня, близько 22:00 години у магазині невідомий чоловік відкрито викрав продукти харчування. Поліцейські затримали грабіжника, усе викрадене вилучили.
На місці працювала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП. Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель Нововолинська. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненому злочині та обрання запобіжного заходу.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
До поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 23 грудня, близько 22:00 години у магазині невідомий чоловік відкрито викрав продукти харчування. Поліцейські затримали грабіжника, усе викрадене вилучили.
На місці працювала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП. Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель Нововолинська. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненому злочині та обрання запобіжного заходу.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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