Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль

Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він.

На запитання щодо планів на випадок повного блекауту для великих міст прем'єр відповів, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив Шмигаль.

Водночас, прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, питання збереження якої покладено на місцеву владу.

Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість за прикладом прифронтових населених пунктів Шмигаль заявив: за блекауту такий підхід не працюватиме.

"У разі блекауту - це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування...Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон...Ключове завдання буде - вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", - підсумував прем'єр.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шмигаль, блекаут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:58
На Волині горів житловий будинок: у пожежі загинув 60-річний чоловік
Сьогодні, 10:45
На Волині 29-річний чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Розповіли про найбільші блекаути в історії Розповіли про найбільші блекаути в історії
20 грудень, 04:18
У навчальних закладах Луцької громади облаштовують «пункти незламності» У навчальних закладах Луцької громади облаштовують «пункти незламності»
14 грудень, 08:18
Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні
12 грудень, 11:44
Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла» Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»
08 грудень, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 11:40
 0
Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
 0
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
 0
Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8