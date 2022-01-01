Вихід із найскладнішого блекауту займе від 7 до 10 днів, – Шмигаль

Вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів, заявив прем'єр-міністр УкраїниПро це повідомляє "Інтерфакс-Україна"."При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він.На запитання щодо планів на випадок повного блекауту для великих міст прем'єр відповів, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій."Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив Шмигаль.Водночас, прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, питання збереження якої покладено на місцеву владу.Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість за прикладом прифронтових населених пунктів Шмигаль заявив: за блекауту такий підхід не працюватиме."У разі блекауту - це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування...Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон...Ключове завдання буде - вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", - підсумував прем'єр.