Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
Найбільші поштові оператори України оприлюднили графіки роботи на новорічні свята. Відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" змінять свої звичні години роботи.
Графік роботи відділень та кур’єрської доставки "Нової пошти" під час новорічно-різдвяних свят:
· 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
· 31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи
· 1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
· 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
В "Укрпошті" заявили, що 1 січня всього в Україні працюватимуть 20 чергових відділень, але години їх роботи обмежені – більшість закриється о 15:00.
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Графік роботи відділень та кур’єрської доставки "Нової пошти" під час новорічно-різдвяних свят:
· 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
· 31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи
· 1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
· 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
В "Укрпошті" заявили, що 1 січня всього в Україні працюватимуть 20 чергових відділень, але години їх роботи обмежені – більшість закриється о 15:00.
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