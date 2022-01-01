Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 10:23
Сьогодні, 23 грудня, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Сьогодні, 23 грудня, Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв. Орієнтовний час прибуття 12:.30. У Луцьку о 13:15 зустрічаємо екіпаж перед залізничним переїздом у село Звірів. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", -йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ», - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Сьогодні, 23 грудня, Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв. Орієнтовний час прибуття 12:.30. У Луцьку о 13:15 зустрічаємо екіпаж перед залізничним переїздом у село Звірів. Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", -йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ», - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.
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