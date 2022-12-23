Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси «Тор»
Сьогодні, 09:45
До Білорусі прибула партія зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", повідомили в Міноборони країни.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.
"Партію озброєнь отримано в рамках наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені", - йдеться в повідомленні.
Помічник міністра оборони Леонід Касинський зазначив, що це ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей - як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.
Нагадаємо, що 22 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорювали нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.
"Партію озброєнь отримано в рамках наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені", - йдеться в повідомленні.
Помічник міністра оборони Леонід Касинський зазначив, що це ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей - як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.
Нагадаємо, що 22 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорювали нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.
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