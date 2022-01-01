Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України

Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів нараду з військовими і силовим блоком. Тема - нещодавня перевірка бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Про це повідомили на сайті президента Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочеш миру - готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка", - заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор запевнив, що в перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології".

Водночас він підкреслив, що нібито не може виключати, що проти Білорусі "може бути розгорнута агресія". Він також додав, що нібито навіть бачить "таку готовність з боку сусідів".

Тому, за словами Лукашенка, він нібито і вирішив провести раптову перевірку сил негайного реагування.
Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України

Самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції "повністю завершені і збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".

Нагадаємо, що Центр національного спротиву повідомляв про те, що росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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