На Волині судили військового, який був у частині п'яним

На Волині судили військового, який був у частині п'яним
На Волині судили військовослужбовця. Чоловік перебував на території військової частини та під час виконання обов'язків у стані алкогольного сп'яніння

Про це пише Район.Маневичі.

Свою вину визнав частково й підтвердив обставини, що вказали у протоколі про адміністративне правопорушення.

У суді його визнали винними та наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 3655 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, військовий, Маневичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль
Сьогодні, 21:00
Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити
Сьогодні, 20:26
На Волині судили військового, який був у частині п'яним
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
17 січень, 15:10
«Відмазував» від призову: яке покарання за хабарі чекає на військового з Луцька «Відмазував» від призову: яке покарання за хабарі чекає на військового з Луцька
10 листопад, 2021, 01:21
Судитимуть волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку Судитимуть волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку
01 березень, 2021, 20:12
На території школи на Волині чоловік з револьвера вистрелив в іншого: кривдник відбувся умовним На території школи на Волині чоловік з револьвера вистрелив в іншого: кривдник відбувся умовним
14 грудень, 2020, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль
Сьогодні, 21:00
 0
Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити
Сьогодні, 20:26
 0
На Волині судили військового, який був у частині п'яним
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8