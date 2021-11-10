На Волині судили військового, який був у частині п'яним





Про це



Свою вину визнав частково й підтвердив обставини, що вказали у протоколі про адміністративне правопорушення.



У суді його визнали винними та наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 3655 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили військовослужбовця. Чоловік перебував на території військової частини та під час виконання обов'язків у стані алкогольного сп'янінняПро це пише Район.Маневичі.Свою вину визнав частково й підтвердив обставини, що вказали у протоколі про адміністративне правопорушення.У суді його визнали винними та наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 3655 гривень.

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