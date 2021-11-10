На Волині судили військового, який був у частині п'яним
Сьогодні, 20:22
На Волині судили військовослужбовця. Чоловік перебував на території військової частини та під час виконання обов'язків у стані алкогольного сп'яніння
Про це пише Район.Маневичі.
Свою вину визнав частково й підтвердив обставини, що вказали у протоколі про адміністративне правопорушення.
У суді його визнали винними та наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 3655 гривень.
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Про це пише Район.Маневичі.
Свою вину визнав частково й підтвердив обставини, що вказали у протоколі про адміністративне правопорушення.
У суді його визнали винними та наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 3655 гривень.
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