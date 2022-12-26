Україна поверне Крим і силою, і дипломатією, – голова ГУР Міноборони

Україна поверне Крим і силою, і дипломатією, – голова ГУР Міноборони
Україна поверне назад всі окуповані Росією території. Крим буде повернуто і силою, і дипломатією.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише LB.ua.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", – зазначив він.

Керівник ГУР зауважив, що радив би українцям влітку 2023 року їхати на відпочинок до Криму: "Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Буданов додав, що з початком повномасштабного вторгнення кількість українських агентів у Росії збільшилася, тому зріс і доступ до інформації різного рівня. У ГУР Міноборони України зрадників з 24 лютого не виявляли. Втім траплялися випадки службової необережності, приміром, коли якусь інформацію пересилали месенджером.

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Теги: Росія, Україна, війна
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