Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС
Сьогодні, 22:13
Поліцейський з Волині Василь Антонюк отримав відомчу відзнаку від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Про це повідомляють у Національній поліції України.
Денис Монастирський відзначив кращих поліцейських
Міністр внутрішніх справ вручив відомчі заохочувальні відзнаки МВС України «Вогнепальна зброя» працівникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби за проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість, безпеку і оборону у відсічі та стримуванні збройної агресії російській федерації.
«Нам доводиться йти там, де не проходять інші, зустрічатися з викликами, які раніше були іншими, але 8 років війни для нас не пройшли даремно і зроблено багато висновків. І саме це наразі надає нам можливість із впевненістю дивитись уперед і наближувати всіма нашими зусиллями нашу велику перемогу», - сказав Денис Монастирський.
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Про це повідомляють у Національній поліції України.
Денис Монастирський відзначив кращих поліцейських
Міністр внутрішніх справ вручив відомчі заохочувальні відзнаки МВС України «Вогнепальна зброя» працівникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби за проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість, безпеку і оборону у відсічі та стримуванні збройної агресії російській федерації.
«Нам доводиться йти там, де не проходять інші, зустрічатися з викликами, які раніше були іншими, але 8 років війни для нас не пройшли даремно і зроблено багато висновків. І саме це наразі надає нам можливість із впевненістю дивитись уперед і наближувати всіма нашими зусиллями нашу велику перемогу», - сказав Денис Монастирський.
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