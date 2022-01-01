Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС

Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС
Поліцейський з Волині Василь Антонюк отримав відомчу відзнаку від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Денис Монастирський відзначив кращих поліцейських
Міністр внутрішніх справ вручив відомчі заохочувальні відзнаки МВС України «Вогнепальна зброя» працівникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби за проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість, безпеку і оборону у відсічі та стримуванні збройної агресії російській федерації.

«Нам доводиться йти там, де не проходять інші, зустрічатися з викликами, які раніше були іншими, але 8 років війни для нас не пройшли даремно і зроблено багато висновків. І саме це наразі надає нам можливість із впевненістю дивитись уперед і наближувати всіма нашими зусиллями нашу велику перемогу», - сказав Денис Монастирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, поліція, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС
Сьогодні, 22:13
Перша жінка-професор на Волині святкує 90-річний ювілей
Сьогодні, 21:35
У селі поблизу Луцька ймовірно знайшли перстень-печатку Любарта
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
На Донеччині загинув 21-річний волинянин Роман Олійник
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
29 вересень, 15:40
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО
08 вересень, 12:00
Дзвінки в Росію та втеча від поліції: у Луцьку затримали трьох чоловіків з наркотиками Дзвінки в Росію та втеча від поліції: у Луцьку затримали трьох чоловіків з наркотиками
15 серпень, 21:35
Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою
28 липень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС
Сьогодні, 22:13
 0
Перша жінка-професор на Волині святкує 90-річний ювілей
Сьогодні, 21:35
 0
У селі поблизу Луцька ймовірно знайшли перстень-печатку Любарта
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
На Донеччині загинув 21-річний волинянин Роман Олійник
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8