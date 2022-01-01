Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС

Поліцейський з Волиніотримав відомчу відзнаку від міністра внутрішніх справПро це повідомляють у Національній поліції України.Денис Монастирський відзначив кращих поліцейськихМіністр внутрішніх справ вручив відомчі заохочувальні відзнаки МВС України «Вогнепальна зброя» працівникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби за проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість, безпеку і оборону у відсічі та стримуванні збройної агресії російській федерації.«Нам доводиться йти там, де не проходять інші, зустрічатися з викликами, які раніше були іншими, але 8 років війни для нас не пройшли даремно і зроблено багато висновків. І саме це наразі надає нам можливість із впевненістю дивитись уперед і наближувати всіма нашими зусиллями нашу велику перемогу», - сказав Денис Монастирський.