На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики

На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
Учора, 27 грудня, в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили наркотичні речовини у двох далекобійників.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Згортки з марихуаною службовий собака винюхав у кабіні Volvo. Їх 46-річний водій спробував провезти через українсько-польський кордон приховавши серед кулінарних приправ.

А керманич іншої вантажівки ретельно запакував пакетик з кристалічною речовиною білого кольору в замін батарейки у ліхтарик.

Провівши експрес-аналіз, правоохоронці з`ясували, що знайдена речовина являється амфетаміном. Виявити знахідку оглядовій групі також допоміг чотирилапий помічник, який зреагував на предмет.
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики

Про виявлення ознак кримінальних правопорушень прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. Знайдені речовини встановленим порядком у чоловіків вилучили.
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики
На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики



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Теги: Волинь, далекобійники, наркотики
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