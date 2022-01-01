На Волині водії вантажівок у закордонну поїздку прихопили з собою наркотики





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Згортки з марихуаною службовий собака винюхав у кабіні Volvo. Їх 46-річний водій спробував провезти через українсько-польський кордон приховавши серед кулінарних приправ.



А керманич іншої вантажівки ретельно запакував пакетик з кристалічною речовиною білого кольору в замін батарейки у ліхтарик.



Провівши експрес-аналіз, правоохоронці з`ясували, що знайдена речовина являється амфетаміном. Виявити знахідку оглядовій групі також допоміг чотирилапий помічник, який зреагував на предмет.



Про виявлення ознак кримінальних правопорушень прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. Знайдені речовини встановленим порядком у чоловіків вилучили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 27 грудня, в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили наркотичні речовини у двох далекобійників.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Згортки з марихуаною службовий собака винюхав у кабіні Volvo. Їх 46-річний водій спробував провезти через українсько-польський кордон приховавши серед кулінарних приправ.А керманич іншої вантажівки ретельно запакував пакетик з кристалічною речовиною білого кольору в замін батарейки у ліхтарик.Провівши експрес-аналіз, правоохоронці з`ясували, що знайдена речовина являється амфетаміном. Виявити знахідку оглядовій групі також допоміг чотирилапий помічник, який зреагував на предмет.Про виявлення ознак кримінальних правопорушень прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. Знайдені речовини встановленим порядком у чоловіків вилучили.

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