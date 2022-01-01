Атаки на інфраструктуру: з вересня ППО збила 420 ракет і майже стільки ж дронів

Атаки на інфраструктуру: з вересня ППО збила 420 ракет і майже стільки ж дронів
Українська ППО від вересня збила понад 420 ракет, які росіяни запускали по критичній інфраструктурі. Також було приземлено й 430 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Всі взяли дату 11 жовтня від першого масованого обстрілу, як початок "відліку" атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня, тоді вони почали нападати на нашу інфраструктуру. З цього часу вже приблизно більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала ж, звісно, більша кількість", - розповів Ігнат.

Своєю чергою він звернув увагу на те, що у противника не настільки достатньо ракет для масованості ударів.

"Власне, мова йде про те, що багато ракет ворогом використано. Носії є, але не факт що є до них ракети у достатній кількості. Бо, якщо їх було б більше, то і били б більше", - підсумував Ігнат.

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Теги: Росія, Україна, війна
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