Сьогодні, 28 грудня, тролейбуси у Луцьку змінять маршрути

Сьогодні, 28 грудня, тролейбуси у Луцьку змінять маршрути
Сьогодні, 28 грудня, виходу тролейбусів з 14-30 год до 19-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

У зв’язку із відключенням електроенергії з 14-30 год до 19-00 год перевезення пасажирів будуть здійснювати за наступними маршрутами:

- маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” - тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”);

- маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”);

- маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” - буде курсувати без змін;

- маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — рух по маршруту без змін;

- маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 рух по маршруту без змін;

- маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку);

- маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: маршрути, тролейбуси, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випадково застрелив з рушниці падчерку: 66-річний мисливець з Волині отримав рік умовно
Сьогодні, 15:35
У Росії всиновили 400 депортованих українських дітей, – правозахисниця
Сьогодні, 15:20
Сьогодні, 28 грудня, тролейбуси у Луцьку змінять маршрути
Сьогодні, 15:04
Атаки на інфраструктуру: з вересня ППО збила 420 ракет і майже стільки ж дронів
Сьогодні, 14:50
Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком Повідомили, яка кількість тролейбусів курсуватиме сьогодні Луцьком
24 жовтень, 11:11
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
27 грудень, 09:37
Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси
26 грудень, 15:22
У Луцьку змінять маршрути тролейбусів. ПЕРЕЛІК У Луцьку змінять маршрути тролейбусів. ПЕРЕЛІК
20 грудень, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випадково застрелив з рушниці падчерку: 66-річний мисливець з Волині отримав рік умовно
Сьогодні, 15:35
 0
У Росії всиновили 400 депортованих українських дітей, – правозахисниця
Сьогодні, 15:20
 0
Сьогодні, 28 грудня, тролейбуси у Луцьку змінять маршрути
Сьогодні, 15:04
 0
Атаки на інфраструктуру: з вересня ППО збила 420 ракет і майже стільки ж дронів
Сьогодні, 14:50
 0
Волинь передала бійцям зимову форму. ФОТО
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8