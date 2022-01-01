Сьогодні, 28 грудня, тролейбуси у Луцьку змінять маршрути

Сьогодні, 28 грудня, виходу тролейбусів з 14-30 год до 19-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.Про це повідомили у пресслужбі мерії.У зв’язку із відключенням електроенергії з 14-30 год до 19-00 год перевезення пасажирів будуть здійснювати за наступними маршрутами:- маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” - тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”);- маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”);- маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” - буде курсувати без змін;- маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — рух по маршруту без змін;- маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 рух по маршруту без змін;- маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку);- маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.