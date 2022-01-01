Випадково застрелив з рушниці падчерку: 66-річний мисливець з Волині отримав рік умовно

Випадково застрелив з рушниці падчерку: 66-річний мисливець з Волині отримав рік умовно
Райсуд на Волині призначив рік умовно 66-річному чоловікові, який випадково застрелив падчерку.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Нещасний випадок стався тоді, коли чоловік хотів розрядити мисливську рушницю, але випадково натиснув на спусковий гачок. Від важких травм 29-річна поранена жінка померла в автомобілі швидкої. Суд визнав чоловіка винним у вбивстві з необережності, але обмежився іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещасний випадок стався у селі Замости Оваднівської громади 23 серпня цього року. 66-річний місцевий мешканець під час розряджання мисливської гладкоствольної рушниці випадково вистрелив у тулуб своїй падчерці – 29-річній володимирчанці. На місце викликали швидку допомогу. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, жінка померла у автомобілі швидкої.

Як йдеться у вироку Турійського райсуду, обвинувачений розповів, що того вечора до нього в гості прийшла падчерка з чоловіком. Вони випили трохи вина. «Потім розмова зайшла за рушницю, померла хотіла її забрати. Він дістав рушницю, хотів її розрядити, але рука сприснула і випадково нажав на спусковий гачок. Стався постріл і поранило <жінку>», – описав події того вечора обвинувачений.

Суддя Олена Ковальчук визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності) і звільнила його від покарання, призначивши лише рік умовно. За проведені експертизи він повинен заплатити понад 2 тис. грн. Поки що вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: Волинь, мисливець, падчерка, смерть
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