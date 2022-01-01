Більшість країн не підтримують виключення Росії з Радбезу ООН, – МЗС Естонії





Про це пише Мярта Вольмера.



"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний", — зазначив Вольмер.



Водночас він зауважив, що великої міжнародної підтримки в України з питання виключення Росії з Радбезу ООН немає, а розгляд даної пропозиції був би можливим лише за умови згоди дуже великої кількості держав.



Тому, на думку віцеканцлера естонського МЗС, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.



"Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то Росія, вочевидь, це заблокувала б. Це, вочевидь, одна з тих причин, через які більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності",







Раніше Кулеба заявив, що Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення РФ місця в організації.



Що відомо про намагання виключити Росію з Радбезу ООН



Росія — одна з п’яти постійних членкинь Радбезу, разом з Китаєм, США, Францією та Великою Британією. Це ті країни, які мають право вето. Росія застосовує його завжди на голосуваннях щодо України.



Голова Європейської Ради Шарль Мішель у виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні запропонував призупинити членство Росії в цьому органі. За його словами, взагалі Рада безпеки потребує реформування, бо один з її постійних членів зловживає правом вето.



Сполучені Штати Америки виступили з пропозицією реформувати Раду Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.



За словами постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, після реформування постійні члени Радбезу члени повинні будуть пояснювати вето Генеральній Асамблеї ООН.



Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко зазначив, що Раду безпеки ООН реформувати неможливо, адже Росія може накласти вето і на саму спробу реформування.



Американські конгресмени Стів Коен і Джон Вілсон внесли до Конгресу США резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб Росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною проти України війною.



У відповідь на резолюцію речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США не бачать можливості припинення членства Росії в Радбезі ООН і якби такий спосіб існував, Вашингтон ним би скористався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Російської Федерації в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.Про це пише Суспільне із посиланням на віцеканцлера міністерства закордонних справ Естонії"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний", — зазначив Вольмер.Водночас він зауважив, що великої міжнародної підтримки в України з питання виключення Росії з Радбезу ООН немає, а розгляд даної пропозиції був би можливим лише за умови згоди дуже великої кількості держав.Тому, на думку віцеканцлера естонського МЗС, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати."Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то Росія, вочевидь, це заблокувала б. Це, вочевидь, одна з тих причин, через які більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності", У понеділок, 26 грудня Україна офіційно порушила питання виключення Росії із Ради безпеки ООН . МЗС України оприлюднило заяву, у якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування РФ в ООН.Раніше Кулеба заявив, що Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення РФ місця в організації.Росія — одна з п’яти постійних членкинь Радбезу, разом з Китаєм, США, Францією та Великою Британією. Це ті країни, які мають право вето. Росія застосовує його завжди на голосуваннях щодо України.Голова Європейської Ради Шарль Мішель у виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні запропонував призупинити членство Росії в цьому органі. За його словами, взагалі Рада безпеки потребує реформування, бо один з її постійних членів зловживає правом вето.Сполучені Штати Америки виступили з пропозицією реформувати Раду Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.За словами постійної представниці США при ООН, після реформування постійні члени Радбезу члени повинні будуть пояснювати вето Генеральній Асамблеї ООН.Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко зазначив, що Раду безпеки ООН реформувати неможливо, адже Росія може накласти вето і на саму спробу реформування.Американські конгресменивнесли до Конгресу США резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб Росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною проти України війною.У відповідь на резолюцію речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США не бачать можливості припинення членства Росії в Радбезі ООН і якби такий спосіб існував, Вашингтон ним би скористався.

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