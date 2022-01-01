У Росії всиновили 400 депортованих українських дітей, – правозахисниця





Про це в інтерв'ю Катерина Рашевська.



Вона пояснила, що через таємницю всиновлення у відкритому доступі документів про всиновлення українських дітей росіянами немає. Проте є практика верховного суду РФ, яка стосується статті про передання на всиновлення. Завдяки цьому відомо, що в більшості випадків батьки змінювали не лише імʼя дитини, а й іншу персональну інформацію, стверджує Рашевська.



«Тож ідентифікувати українських дітей після того, як їх передали в російські сімʼї, буде нереально. І коли ми говоримо про цих 400 українських дітей, які вже в сімʼях, то треба попрощатися з ними. Так, можливо, нам вдасться повернути їх після закінчення війни», — розповіла правозахисниця.



А скільки депортували дітей?



Офіційно міністерство оборони РФ повідомляє про понад 300 тисяч депортованих дітей. У Держдепі США говорили про 260 тисяч. Українській владі поки вдалося ідентифікувати 13,8 тисячі таких дітей. А повернути додому вдалося 125 дітей. «Це ті, кого шукали родичі, які здійняли великий медіаскандал», — каже Рашевська.



Правозахисниця розповіла, що росія, відповідно до відкритих джерел, депортувала українських дітей щонайменше до 57 своїх регіонів, зокрема на Сахалін та до Дагестану.



«У випадках, коли дітей депортують разом із їхніми батьками, росіяни намагаються уникати скупчення українців на одній території. Тому їх повсюди розсіюють, щоб інтегрувати у спільноту», — зазначає Рашевська.



І додає, що Росія нікого не підпускає до депортованих дітей та порушує відповідні норми міжнародного права.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії вже передали в сім'ї 400 депортованих українських дітей. У більшості випадків росіяни змінили їхні персональні дані, тож ідентифікувати їх уже неможливо.Про це в інтерв'ю hromadske розповіла правозахисниця та юристка Регіонального центру прав людиниВона пояснила, що через таємницю всиновлення у відкритому доступі документів про всиновлення українських дітей росіянами немає. Проте є практика верховного суду РФ, яка стосується статті про передання на всиновлення. Завдяки цьому відомо, що в більшості випадків батьки змінювали не лише імʼя дитини, а й іншу персональну інформацію, стверджує Рашевська.«Тож ідентифікувати українських дітей після того, як їх передали в російські сімʼї, буде нереально. І коли ми говоримо про цих 400 українських дітей, які вже в сімʼях, то треба попрощатися з ними. Так, можливо, нам вдасться повернути їх після закінчення війни», — розповіла правозахисниця.Офіційно міністерство оборони РФ повідомляє про понад 300 тисяч депортованих дітей. У Держдепі США говорили про 260 тисяч. Українській владі поки вдалося ідентифікувати 13,8 тисячі таких дітей. А повернути додому вдалося 125 дітей. «Це ті, кого шукали родичі, які здійняли великий медіаскандал», — каже Рашевська.Правозахисниця розповіла, що росія, відповідно до відкритих джерел, депортувала українських дітей щонайменше до 57 своїх регіонів, зокрема на Сахалін та до Дагестану.«У випадках, коли дітей депортують разом із їхніми батьками, росіяни намагаються уникати скупчення українців на одній території. Тому їх повсюди розсіюють, щоб інтегрувати у спільноту», — зазначає Рашевська.І додає, що Росія нікого не підпускає до депортованих дітей та порушує відповідні норми міжнародного права.

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