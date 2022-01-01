Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним
Сьогодні, 16:32
Якщо український військовий зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк понад два роки, або щонайменше на шість місяців за окремих умов, його родина може звернутися до суду з заявою про визнання його померлим та в подальшому звернутися по отримання відповідних виплат.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає ТСН.
Він зазначив, що у заяві потрібно надати відповідно до статті 318 ЦПК:
- причини неможливості одержання та відновлення документів, що посвідчують факт смерті, або докази, що його підтверджують;
- докази, що підтверджують викладені заявником обставини (свідчення очевидців, медичні документи про смерть);
- довідку про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).
«Суд може оголосити померлою особу, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, через два роки. Проте, коли відомі обставини зникнення (брав участь у бойовому завданні й не повернувся), тоді може бути оголошена померлою не раніше, ніж через шість місяців», – пояснив Лубінець.
Омбудсмен зазначив, що рішення суду про визнання особи померлою є підставою для одержання свідоцтва про смерть в органах РАЦС.
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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає ТСН.
Він зазначив, що у заяві потрібно надати відповідно до статті 318 ЦПК:
- причини неможливості одержання та відновлення документів, що посвідчують факт смерті, або докази, що його підтверджують;
- докази, що підтверджують викладені заявником обставини (свідчення очевидців, медичні документи про смерть);
- довідку про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).
«Суд може оголосити померлою особу, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, через два роки. Проте, коли відомі обставини зникнення (брав участь у бойовому завданні й не повернувся), тоді може бути оголошена померлою не раніше, ніж через шість місяців», – пояснив Лубінець.
Омбудсмен зазначив, що рішення суду про визнання особи померлою є підставою для одержання свідоцтва про смерть в органах РАЦС.
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