Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним

Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним
Якщо український військовий зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк понад два роки, або щонайменше на шість місяців за окремих умов, його родина може звернутися до суду з заявою про визнання його померлим та в подальшому звернутися по отримання відповідних виплат.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає ТСН.

Він зазначив, що у заяві потрібно надати відповідно до статті 318 ЦПК:

- причини неможливості одержання та відновлення документів, що посвідчують факт смерті, або докази, що його підтверджують;

- докази, що підтверджують викладені заявником обставини (свідчення очевидців, медичні документи про смерть);

- довідку про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).

«Суд може оголосити померлою особу, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, через два роки. Проте, коли відомі обставини зникнення (брав участь у бойовому завданні й не повернувся), тоді може бути оголошена померлою не раніше, ніж через шість місяців», – пояснив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що рішення суду про визнання особи померлою є підставою для одержання свідоцтва про смерть в органах РАЦС.

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Теги: безвісти зниклий, загинув, військовий, омбудсмен
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