У Луцьку 50-річна водійка спричинила ДТП. ВІДЕО





Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.



50-річна керманичка автомобіля Hyundai і20, здійснюючи виїзд з другорядної дороги, не надала перевагу у русі автомобілю марки Hyundai Sonata, який рухався по головній.



У результаті автопригоди ніхто не постраждав, проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



Зауважимо, що від початку року, через порушення правил проїзду перехресть трапилося 125 ДТП, в яких 48 осіб травмувалися та 3 особи загинули.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 27 грудня, на перехресті вулиць Об’їзна та Глушець трапилася ДТП.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.50-річна керманичка автомобіля Hyundai і20, здійснюючи виїзд з другорядної дороги, не надала перевагу у русі автомобілю марки Hyundai Sonata, який рухався по головній.У результаті автопригоди ніхто не постраждав, проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Зауважимо, що від початку року, через порушення правил проїзду перехресть трапилося 125 ДТП, в яких 48 осіб травмувалися та 3 особи загинули.

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