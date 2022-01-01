У Луцьку 50-річна водійка спричинила ДТП. ВІДЕО

У Луцьку 50-річна водійка спричинила ДТП. ВІДЕО
Учора, 27 грудня, на перехресті вулиць Об’їзна та Глушець трапилася ДТП.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

50-річна керманичка автомобіля Hyundai і20, здійснюючи виїзд з другорядної дороги, не надала перевагу у русі автомобілю марки Hyundai Sonata, який рухався по головній.

У результаті автопригоди ніхто не постраждав, проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Зауважимо, що від початку року, через порушення правил проїзду перехресть трапилося 125 ДТП, в яких 48 осіб травмувалися та 3 особи загинули.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруси поширюють фейк про те, що українські військові зникають в американських біолабораторіях
Сьогодні, 16:58
У Луцьку 50-річна водійка спричинила ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним
Сьогодні, 16:32
На Волині попрощалися із воїном Романом Кравчуком, який загинув у ДТП на Житомирщині
Сьогодні, 16:16
Більшість країн не підтримують виключення Росії з Радбезу ООН, – МЗС Естонії
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО
13 грудень, 18:26
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
01 грудень, 09:50
У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО
18 жовтень, 17:04
У Луцьку зіткнулися два автомобілі У Луцьку зіткнулися два автомобілі
06 жовтень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруси поширюють фейк про те, що українські військові зникають в американських біолабораторіях
Сьогодні, 16:58
 0
У Луцьку 50-річна водійка спричинила ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
 0
Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним
Сьогодні, 16:32
 0
На Волині попрощалися із воїном Романом Кравчуком, який загинув у ДТП на Житомирщині
Сьогодні, 16:16
 0
Більшість країн не підтримують виключення Росії з Радбезу ООН, – МЗС Естонії
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8