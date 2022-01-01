У Луцьку 50-річна водійка спричинила ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
Учора, 27 грудня, на перехресті вулиць Об’їзна та Глушець трапилася ДТП.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
50-річна керманичка автомобіля Hyundai і20, здійснюючи виїзд з другорядної дороги, не надала перевагу у русі автомобілю марки Hyundai Sonata, який рухався по головній.
У результаті автопригоди ніхто не постраждав, проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Зауважимо, що від початку року, через порушення правил проїзду перехресть трапилося 125 ДТП, в яких 48 осіб травмувалися та 3 особи загинули.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
50-річна керманичка автомобіля Hyundai і20, здійснюючи виїзд з другорядної дороги, не надала перевагу у русі автомобілю марки Hyundai Sonata, який рухався по головній.
У результаті автопригоди ніхто не постраждав, проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Зауважимо, що від початку року, через порушення правил проїзду перехресть трапилося 125 ДТП, в яких 48 осіб травмувалися та 3 особи загинули.
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