На Волині попрощалися із воїном Романом Кравчуком, який загинув у ДТП на Житомирщині



Романом Кравчуком, який трагічно загинув у ДТП на Житомирщині.



Про це



На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську землю двадцятип’ятирічний Роман без вагань пішов добровольцем захищати свою рідну Вітчизну від ворога. Він був надійною опорою для батьків, дружини з якою зовсім нещодавно поєднали свої долі.



На жаль,



Особливо щемливо зустріли бійця на рідній Маневиччині вчора, 27 грудня, а сьогодні провели до місця вічного спочинку рідні, друзі, військовослужбовці, жителі навколишніх населених пунктів, представники влади.



У місцевому храмі священнослужителі помолилися за упокій душі воїна-захисника. Поховали Романа Кравчука з усіма військовими почестями на місцевому цвинтарі.



"Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани мами Марії Андріївни, батька Василя Титовича, дружини Аліни. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Нехай Всевишній допоможе рідним та близьким пережити важкий біль втрати", - зазначають у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Костюхнівці, на Маневиччині, попрощалися з українським захисником, який трагічно загинув у ДТП на Житомирщині.Про це повідомили у Маневицькій громаді.На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську землю двадцятип’ятирічний Роман без вагань пішов добровольцем захищати свою рідну Вітчизну від ворога. Він був надійною опорою для батьків, дружини з якою зовсім нещодавно поєднали свої долі.На жаль, життя молодого, сповненого сил військовослужбовця трагічно обірвалось. Смерть вірного присязі і відданого Україні патріота є непоправною втратою для Маневицької громади.Особливо щемливо зустріли бійця на рідній Маневиччині вчора, 27 грудня, а сьогодні провели до місця вічного спочинку рідні, друзі, військовослужбовці, жителі навколишніх населених пунктів, представники влади.У місцевому храмі священнослужителі помолилися за упокій душі воїна-захисника. Поховали Романа Кравчука з усіма військовими почестями на місцевому цвинтарі."Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани мами Марії Андріївни, батька Василя Титовича, дружини Аліни. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Нехай Всевишній допоможе рідним та близьким пережити важкий біль втрати", - зазначають у громаді.

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