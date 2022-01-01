Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України





Про це повідомяляє



Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні.



«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.



Раніше повідомллося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони обговорили подальші кроки з посилення обороноспроможності України за підтримки Франції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що постачання зброї та боєприпасів з Франції для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба.Про це повідомяляє Главком , посилаючись на Twitter Резнікова.Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні.«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.Раніше повідомллося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони обговорили подальші кроки з посилення обороноспроможності України за підтримки Франції.

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