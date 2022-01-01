Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України

Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що постачання зброї та боєприпасів з Франції для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба.

Про це повідомяляє Главком, посилаючись на Twitter Резнікова.

Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні.

«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.

Раніше повідомллося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони обговорили подальші кроки з посилення обороноспроможності України за підтримки Франції.

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Теги: Україна, війна
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