У містах Волині перевірили рівень радіації





Про це йдеться на сайті центру.



Результати моніторингу гамма фону в області



За результатами досліджень природного радіаційного фону 27.12.2022р. в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,10 — 0,12 мкЗв/год (10–12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.



Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ оприлюднили результати дослідження гамма-фону та питної води у волинських містах.Про це йдеться на сайті центру.Результати моніторингу гамма фону в областіЗа результатами досліджень природного радіаційного фону 27.12.2022р. в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,10 — 0,12 мкЗв/год (10–12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

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