У містах Волині перевірили рівень радіації

У містах Волині перевірили рівень радіації
У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ оприлюднили результати дослідження гамма-фону та питної води у волинських містах.

Про це йдеться на сайті центру.

Результати моніторингу гамма фону в області

За результатами досліджень природного радіаційного фону 27.12.2022р. в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,10 — 0,12 мкЗв/год (10–12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.

Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, перевірка, радіація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переселенці можуть переадресувати свої соцвиплати у будь-який регіон України: як це зробити
Сьогодні, 03:41
У містах Волині перевірили рівень радіації
Сьогодні, 02:17
Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України
Сьогодні, 01:16
29 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 28 грудня
28 грудень, 23:19
Схожі новини
У містах Волині перевірили рівень радіації та якість питної води У містах Волині перевірили рівень радіації та якість питної води
19 липень, 02:17
СБУ обшукують монастирі на Волині: що про це кажуть монахи. ВІДЕО СБУ обшукують монастирі на Волині: що про це кажуть монахи. ВІДЕО
07 грудень, 19:30
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили порушення. ФОТО Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили порушення. ФОТО
15 серпень, 18:06
Перевірили 20 тисяч осіб: у громаді на Волині у колабораціонізмі підозрюють декількох людей Перевірили 20 тисяч осіб: у громаді на Волині у колабораціонізмі підозрюють декількох людей
04 серпень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Переселенці можуть переадресувати свої соцвиплати у будь-який регіон України: як це зробити
Сьогодні, 03:41
 0
У містах Волині перевірили рівень радіації
Сьогодні, 02:17
 0
Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України
Сьогодні, 01:16
 0
29 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 28 грудня
28 грудень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8