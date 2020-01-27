Переселенці можуть переадресувати свої соцвиплати у будь-який регіон України: як це зробити

Внутрішньо переміщені особи зможуть зробити переадресацію своїх соціальних виплат у будь-яку область України.Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію, - повідомляють на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці.Зробити це можна, зателефонувавши:1) до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545,2) до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням).У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію:- прізвище, ім’я та по батькові;- адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;- паспортні дані;- номер телефону;- спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас відділення Ощадбанку – без відкриття рахунку.Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте.Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно – кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.