ТОП порад, як правильно і безпечно користуватися генератором

ТОП порад, як правильно і безпечно користуватися генератором
Багато українців через постійну відсутність світла купляють генератори для квартир і будинків. Та щоб правильно і безпечно їх використовувати, треба знати кілька простих правил.

Генератор – доволі потужна, та не завжди надійна конструкція, яка має працювати під наглядом та не створювати пожежної небезпеки. Про те, як безпечно використовувати генератор йдеться на сторінках видання Канал24.

Нехлюйське поводження з генераторами може не тільки спричинити неприємні інциденти, але і серйозно загрожувати вашому здоров'ю та життю.

Як правильно поводитися з генератором
Правильне використання генератора не тільки забезпечить вам світло, але і знизить ризики пожежі та отруєння чадним газом.

Не ставити генератор у приміщеннях
Генератор енергії – не той прилад, який можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Генератор, використовуючи паливо, виділяє чадний газ, небезпечний для людей.

Тому генератори треба завжди ставити на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися.

Ставте генератор подалі від стін
Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі.

Генератор має бути встановлений щонайменше в 6 метрах від найближчої поверхні: стіни, вікна, тераси тощо.

Заправляйте генератор не вдома
Паливо для генераторів не тільки має різкий запах, але може стати причиною отруєння. Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи в закритому гаражі.

Заправляйте прилад на свіжому повітрі та тримайте паливо для генератора якомога далі від пристрою – висока температура генератора може спричинити пожежу.

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Теги: генератор, безпека, експлуатація
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