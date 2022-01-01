В ООН пропонують почати судові переслідування російських злочинців

В ООН пропонують почати судові переслідування російських злочинців
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав почати судові переслідування злочинів російських окупантів.

Злочинці не повинні уникнути покарання, передає "Газета ua".

У нього склалось враження, що на цьому етапі більшості вдасться уникнути покарання. Якщо їх не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, тоді країни-члени ООН мають ухвалити рішення щодо створення міжнародного трибуналу.

Судові розгляди можуть почати й окремі країни. 2021 року вищий земельний суд у німецькому Кобленці засудив громадянина Сирії до позбавлення волі за сприяння злочинам проти людяності у Сирії.

Притягнення російського президента Володимира Путіна Тюрк не вважає реалістичним варіантом. Зараз це складно як з політичного, так і з юридичного погляду.

Правоохоронні органи України розслідують близько 40 тис. воєнних злочинів. Управління ООН з прав людини ще 2014 року направило слідчих до України. Звіти за підсумками їхньої роботи підготовлені.

"Зовсім недавно вони задокументували вбивство 441 мирного мешканця у трьох регіонах у перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. Йдеться про 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків і вісім дівчаток", — уточнив комісар ООН.

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Теги: ООН, війна
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