В ООН пропонують почати судові переслідування російських злочинців

Фолькер Тюрк закликав почати судові переслідування злочинів російських окупантів.



Злочинці не повинні уникнути покарання, передає



У нього склалось враження, що на цьому етапі більшості вдасться уникнути покарання. Якщо їх не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, тоді країни-члени ООН мають ухвалити рішення щодо створення міжнародного трибуналу.



Судові розгляди можуть почати й окремі країни. 2021 року вищий земельний суд у німецькому Кобленці засудив громадянина Сирії до позбавлення волі за сприяння злочинам проти людяності у Сирії.



Притягнення російського президента Володимира Путіна Тюрк не вважає реалістичним варіантом. Зараз це складно як з політичного, так і з юридичного погляду.



Правоохоронні органи України розслідують близько 40 тис. воєнних злочинів. Управління ООН з прав людини ще 2014 року направило слідчих до України. Звіти за підсумками їхньої роботи підготовлені.



"Зовсім недавно вони задокументували вбивство 441 мирного мешканця у трьох регіонах у перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. Йдеться про 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків і вісім дівчаток", — уточнив комісар ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний комісар ООН з прав людинизакликав почати судові переслідування злочинів російських окупантів.Злочинці не повинні уникнути покарання, передає "Газета ua" У нього склалось враження, що на цьому етапі більшості вдасться уникнути покарання. Якщо їх не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, тоді країни-члени ООН мають ухвалити рішення щодо створення міжнародного трибуналу.Судові розгляди можуть почати й окремі країни. 2021 року вищий земельний суд у німецькому Кобленці засудив громадянина Сирії до позбавлення волі за сприяння злочинам проти людяності у Сирії.Притягнення російського президента Володимира Путіна Тюрк не вважає реалістичним варіантом. Зараз це складно як з політичного, так і з юридичного погляду.Правоохоронні органи України розслідують близько 40 тис. воєнних злочинів. Управління ООН з прав людини ще 2014 року направило слідчих до України. Звіти за підсумками їхньої роботи підготовлені."Зовсім недавно вони задокументували вбивство 441 мирного мешканця у трьох регіонах у перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. Йдеться про 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків і вісім дівчаток", — уточнив комісар ООН.

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