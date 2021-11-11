Таксисти їхати відмовляються, діти падають в калюжі: лучани просять відремонтувати вулицю
Сьогодні, 08:35
У Луцьку мешканці вулиці Довженка роками бідкаються через жахливу дорогу, бо її не ремонтували вже впродовж десятиліть й нині вона складається із суцільних вибоїн.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Місцеві жителі кажуть, що вони в пастці, адже не можуть в`їхати чи вїхати з вулиці. З початком дощів автомобілі жителів вулиці стоять в гаражах, а таксисти відмовляються брати замовлення, коли чують місце прзначення - ремонт після вибоїн коштує дорого.
Крім цього страждають і місцві діти, яку змушені щодня ходити до школи, "форсуючи" такі водні перешкоди. Результат - замочені ноги, болото на одязі та часті лікарняні.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Місцеві жителі кажуть, що вони в пастці, адже не можуть в`їхати чи вїхати з вулиці. З початком дощів автомобілі жителів вулиці стоять в гаражах, а таксисти відмовляються брати замовлення, коли чують місце прзначення - ремонт після вибоїн коштує дорого.
Крім цього страждають і місцві діти, яку змушені щодня ходити до школи, "форсуючи" такі водні перешкоди. Результат - замочені ноги, болото на одязі та часті лікарняні.
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