На Волині талі та дощові води підтопили майже 2 тисячі гектарів угідь та ділянок





Про це розповів у коментарі Михайло Тимощук.



Найбільші підтоплення фіксують в північних громадах області.



"Шацьк, Ратнівщина, Стара Вижва, Камінь-Каширщина та Любешівщина – там, де були більші запаси снігового покриву. Зараз сталося різке танення", – каже Михайло Тимощук.



У регіональному офісі водних ресурсів зазначають – підтоплення на Волині наразі локальні і поки не мають масштабного характеру.



Також фахівці фіксують підняття рівня деяких річок. Зокрема і річки Цир на Камінь-Каширщині.



Зі слів Михайла Тимощука, на Камінь-Каширщині вже працюють насосні станції, які мають зменшити локальні підтоплення. Всього нині почергово вмикають від 5 до 15 насосних станцій із 46-ти, які є на Волині.



Нових опадів у перший тиждень нового року, зі слів Михайла Тимощука, не передбачають. Натомість плюсова температура сприятиме тому, що сніг, який іще лишився на півночі області, продовжить танути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 28 грудня талими та дощовими водами на Волині підтоплено майже дві тисячі гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок.Про це розповів у коментарі Суспільному виконувач обов'язків заступника начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсівНайбільші підтоплення фіксують в північних громадах області."Шацьк, Ратнівщина, Стара Вижва, Камінь-Каширщина та Любешівщина – там, де були більші запаси снігового покриву. Зараз сталося різке танення", – каже Михайло Тимощук.У регіональному офісі водних ресурсів зазначають – підтоплення на Волині наразі локальні і поки не мають масштабного характеру.Також фахівці фіксують підняття рівня деяких річок. Зокрема і річки Цир на Камінь-Каширщині.Зі слів Михайла Тимощука, на Камінь-Каширщині вже працюють насосні станції, які мають зменшити локальні підтоплення. Всього нині почергово вмикають від 5 до 15 насосних станцій із 46-ти, які є на Волині.Нових опадів у перший тиждень нового року, зі слів Михайла Тимощука, не передбачають. Натомість плюсова температура сприятиме тому, що сніг, який іще лишився на півночі області, продовжить танути.

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