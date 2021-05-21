Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині
Сьогодні, 13:05
11 січня предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському Соборі Святогірського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що у Володимирському районі.
Про це повідомили на сторінці Святогірського Успенського Зимненського монастиря.
Йому співслужили Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, гості обителі у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі ігуменя Стефана Бандура із сестрами обителі.
"У молитві митрополит попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених та дарування миру нашій державі Україні", - зазначають у Зимненському монастирі.
Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян обителі з Різдвом Христовим.
Нагадаємо, що Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Святогірського Успенського Зимненського монастиря УПЦ МП, що у Володимирському районі.
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Про це повідомили на сторінці Святогірського Успенського Зимненського монастиря.
Йому співслужили Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, гості обителі у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі ігуменя Стефана Бандура із сестрами обителі.
"У молитві митрополит попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених та дарування миру нашій державі Україні", - зазначають у Зимненському монастирі.
Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян обителі з Різдвом Христовим.
Нагадаємо, що Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Святогірського Успенського Зимненського монастиря УПЦ МП, що у Володимирському районі.
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Коментарі 1
Нах.. нам ця новина?????
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