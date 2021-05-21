Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині





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Йому співслужили Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, гості обителі у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі ігуменя Стефана Бандура із сестрами обителі.



"У молитві митрополит попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених та дарування миру нашій державі Україні", - зазначають у Зимненському монастирі.



Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян обителі з Різдвом Христовим.





Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 січня предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському Соборі Святогірського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що у Володимирському районі.Про це повідомили на сторінці Святогірського Успенського Зимненського монастиря.Йому співслужили Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінськийта єпископ Бородянський, гості обителі у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі ігуменяіз сестрами обителі."У молитві митрополит попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених та дарування миру нашій державі Україні", - зазначають у Зимненському монастирі.Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян обителі з Різдвом Христовим.Нагадаємо, що Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Святогірського Успенського Зимненського монастиря УПЦ МП , що у Володимирському районі.

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