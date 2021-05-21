Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині

Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині
11 січня предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському Соборі Святогірського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що у Володимирському районі.

Про це повідомили на сторінці Святогірського Успенського Зимненського монастиря.

Йому співслужили Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, гості обителі у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі ігуменя Стефана Бандура із сестрами обителі.

"У молитві митрополит попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених та дарування миру нашій державі Україні", - зазначають у Зимненському монастирі.
Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині

Наприкінці літургії митрополит Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян обителі з Різдвом Христовим.
Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині
Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині
Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині


Нагадаємо, що Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Святогірського Успенського Зимненського монастиря УПЦ МП, що у Володимирському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Зимненський монастир, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нах.. нам ця новина?????
Відповісти
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорусь просуває вкид про «різке падіння боєздатності ЗСУ»
Сьогодні, 13:30
На Волині зник 61-річний чоловік
Сьогодні, 13:18
Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир на Волині
Сьогодні, 13:05
На Різдво на Харківщині помер військовий з Волині Микола Жилка
Сьогодні, 12:50
СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
Що робив очільник УПЦ (МП) Онуфрій на Волині. ФОТО Що робив очільник УПЦ (МП) Онуфрій на Волині. ФОТО
21 травень, 2021, 16:17
СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині
14 грудень, 2022, 09:55
СБУ виявила в монастирях на Волині тексти молитов за Росію та «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим СБУ виявила в монастирях на Волині тексти молитов за Росію та «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим
08 грудень, 2022, 14:51
СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП
07 грудень, 2022, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Маємо бути готові»: Зеленський зібрав нараду у Львові через загрозу із Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині родичі оголосили у розшук чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
Зеленський приїхав до Львова
Сьогодні, 13:34
 0
Білорусь просуває вкид про «різке падіння боєздатності ЗСУ»
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині зник 61-річний чоловік
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8