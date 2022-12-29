На Різдво на Харківщині помер військовий з Волині Микола Жилка

На Різдво на Харківщині помер військовий з Волині Микола Жилка
Під час виконання бойового завдання внаслідок захворювання на Харківщині помер військовий з села Журавники Горохівської громади Жилка Микола Миколайович.

Про це повідомили на сторінці громади.

Військовий 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, помер 7 січня 2023 року поблизу населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області.

Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: помер військовий, Жилка, Харківщина, Горохівщина
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