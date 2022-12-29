На Різдво на Харківщині помер військовий з Волині Микола Жилка

Жилка Микола Миколайович.



Про це



Військовий 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, помер 7 січня 2023 року поблизу населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області.



Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання внаслідок захворювання на Харківщині помер військовий з села Журавники Горохівської громадиПро це повідомили на сторінці громади.Військовий 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, помер 7 січня 2023 року поблизу населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області.Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію