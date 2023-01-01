Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»
Сьогодні, 09:15
Іванна – лейтенантка медичної служби із псевдо «Посейдон». Свого часу вона здобула медичну освіту і пройшла військову кафедру.
Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів волинської бригади територіальної оборони.
Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою.
Її історія – у сюжеті 12 каналу.
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Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів волинської бригади територіальної оборони.
Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою.
Її історія – у сюжеті 12 каналу.
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