Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»

Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»
Іванна – лейтенантка медичної служби із псевдо «Посейдон». Свого часу вона здобула медичну освіту і пройшла військову кафедру.

Коли ж в Україні розпочалася повномасштабна війна, прийшла служити в один з батальйонів волинської бригади територіальної оборони.

Дівчина має досвід роботи у лікарнях, але останні роки займалася власною справою.

Її історія – у сюжеті 12 каналу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Посейдон», тероборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку 13 січня
Сьогодні, 09:24
Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»
Сьогодні, 09:15
За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
Сьогодні, 09:00
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 17 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:42
Схожі новини
У волинській теробороні служить помічник машиніста, який нещодавно став дідусем У волинській теробороні служить помічник машиніста, який нещодавно став дідусем
12 січень, 13:25
Сюжет про тероборону Волині показали на британському телеканалі «Sky News». ВІДЕО Сюжет про тероборону Волині показали на британському телеканалі «Sky News». ВІДЕО
12 січень, 05:28
Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця
11 січень, 08:18
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
09 січень, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі горів автомобіль
Сьогодні, 10:06
 0
У Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі
Сьогодні, 09:36
 0
Курс валют у Луцьку 13 січня
Сьогодні, 09:24
 0
Залишила бізнес та пішла у волинську тероборону. Історія медикині із псевдо «Посейдон»
Сьогодні, 09:15
 0
За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8