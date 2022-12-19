Вперше показали, як працює український дрон-розвідник. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Робота українського безпілотного літаючого апарату-розвідника SHARK вперше потрапила на відео.
Ролик опублікував гуморист та шоумен Сергій Притула, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повністю присвятив себе волонтерській діяльності для ЗСУ.
"А так працює український БПЛА-розвідник SHARK! Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. Якість зображення та зум вражають звісно", - йдеться у дописі.
Сергій Притула повідомив, що всього представники його благодійного фонду законтрактували три комплекси таких БПЛА.
Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, волонтер просить небайдужих українців долучатися донатом!
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Ролик опублікував гуморист та шоумен Сергій Притула, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повністю присвятив себе волонтерській діяльності для ЗСУ.
"А так працює український БПЛА-розвідник SHARK! Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. Якість зображення та зум вражають звісно", - йдеться у дописі.
Сергій Притула повідомив, що всього представники його благодійного фонду законтрактували три комплекси таких БПЛА.
Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, волонтер просить небайдужих українців долучатися донатом!
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