Вперше показали, як працює український дрон-розвідник. ВІДЕО

Робота українського безпілотного літаючого апарату-розвідника SHARK вперше потрапила на відео.Ролик опублікував гуморист та шоумен Сергій Притула, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повністю присвятив себе волонтерській діяльності для ЗСУ."А так працює український БПЛА-розвідник SHARK! Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. Якість зображення та зум вражають звісно", - йдеться у дописі.Сергій Притула повідомив, що всього представники його благодійного фонду законтрактували три комплекси таких БПЛА.Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, волонтер просить небайдужих українців долучатися донатом!