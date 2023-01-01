Волинські тероборонівці колядують на позиціях. ВІДЕО

Волинські тероборонівці колядують на позиціях. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині під час різдвяного періоду славлять Бога колядками.

Про це повідомляють у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.

На початку повномасштабного російського вторгнення отець Петро поповнив лави Сил територіальної оборони ЗС України. Нині він старанно виконує і службові, і духовні справи.

Під час різдвяних свят він із колегами відвідує з колядою кожну позицію свого батальйону, щоб підбадьорити інших захисників та подарувати їм святковий настрій.


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Теги: Волинь, 100 ОБрТО, Різдво, війна
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