Волинські тероборонівці колядують на позиціях. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині під час різдвяного періоду славлять Бога колядками.
Про це повідомляють у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.
На початку повномасштабного російського вторгнення отець Петро поповнив лави Сил територіальної оборони ЗС України. Нині він старанно виконує і службові, і духовні справи.
Під час різдвяних свят він із колегами відвідує з колядою кожну позицію свого батальйону, щоб підбадьорити інших захисників та подарувати їм святковий настрій.
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Про це повідомляють у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.
На початку повномасштабного російського вторгнення отець Петро поповнив лави Сил територіальної оборони ЗС України. Нині він старанно виконує і службові, і духовні справи.
Під час різдвяних свят він із колегами відвідує з колядою кожну позицію свого батальйону, щоб підбадьорити інших захисників та подарувати їм святковий настрій.
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