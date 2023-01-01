Коли і де на Волині відключатимуть світло 14 січня

14 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Ознайомитись із графіками можна за посиланням https://cutt.ly/11YPbRsВ українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.В середньому добова величина доведеного НЕК «Укренерго» ліміту на Волинську область становить 50-60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.Величина доведених лімітів на сьогодні дає змогу «Волиньобленерго» здійснювати відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів, рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами та забезпечувати електропостачанням усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.Вся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.