Коли і де на Волині відключатимуть світло 14 січня
Сьогодні, 22:58
14 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за посиланням https://cutt.ly/11YPbRs
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.
В середньому добова величина доведеного НЕК «Укренерго» ліміту на Волинську область становить 50-60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Величина доведених лімітів на сьогодні дає змогу «Волиньобленерго» здійснювати відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів, рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами та забезпечувати електропостачанням усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.
Вся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
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З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за посиланням https://cutt.ly/11YPbRs
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.
В середньому добова величина доведеного НЕК «Укренерго» ліміту на Волинську область становить 50-60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Величина доведених лімітів на сьогодні дає змогу «Волиньобленерго» здійснювати відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів, рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами та забезпечувати електропостачанням усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.
Вся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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