Як на Волині ліквідовують наслідки підтоплень та будинків. ВІДЕО





Про це розповів Ростислав Кравчук.



З його слів, якщо рівень води у річці Стохід знижуватиметься, вода зійде за два тижні при умові, якщо не буде снігу і дощу.



Нині ж найбільше територій затоплені у Ковельському і Камінь-Каширському районах.



На сільгоспугіддях у селі Свидники Ковельського району цього року озимого посіву на полях немає. За словами керівника експлуатаційної дільниці Валерія Грижука, аграрії знають про щорічний зимовий паводок на цьому місці, через це нічого не сіяли.



Зараз тут талодощовими та річковими водами затопило 25 гектарів території. Загалом у колишніх Ковельському, Турійському, частині Володимирського та Іваничівського районів у воді – 66 гектарів.



У Любомлі затопило півтора десятка будівель і споруд. Рівень води у місті знижується, – каже міський голова Микола Оніщук. З його слів, у більшості ці підтоплення через те, що люди поперегороджували канали.



"Через поганий доступ до каналів їх не можна почистити. У зв’язку з цим вони забиті, замулені та не встигають справлятися з такою кількістю води, не встигають відвести", – говорить Микола Оніщук.



На вулиці Івана Котляревського у місті Любомль із двох десятків житлових і господарських приміщень, які тут розташовані, декілька будівель і городи затоплені, – розказує Людмила Богдан, яка проживає на цій вулиці. Декілька днів тому, говорить, ходити тут було складно.



"Я йшла в чоботях тут, далі перезувалася. Це було три тижні так. Ставок навіть, вийшов з берегів, бо там все залито. Води всюди багато", – говорить жінка.



Воду на вулиці Івана Котляревського відкачують працівники Любомльського житлово-комунального підприємства.



У зв’язку з частковим руйнуванням дамб, саном на 13 січня на Волині є загроза підтоплення житлової забудови у двох населених пунктах у селах Залухів і Підгір’я Ковельського району водами річки Прип’ять, – говорить заступник начальника Регіонального Офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Працівники водного господарства ліквідовують дані прориви.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 13 січня на Волині затоплені та підтоплені понад сім тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок.Про це розповів Суспільному заступник начальника Регіонального Офісу водних ресурсів в областіЗ його слів, якщо рівень води у річці Стохід знижуватиметься, вода зійде за два тижні при умові, якщо не буде снігу і дощу.Нині ж найбільше територій затоплені у Ковельському і Камінь-Каширському районах.На сільгоспугіддях у селі Свидники Ковельського району цього року озимого посіву на полях немає. За словами керівника експлуатаційної дільниці Валерія Грижука, аграрії знають про щорічний зимовий паводок на цьому місці, через це нічого не сіяли.Зараз тут талодощовими та річковими водами затопило 25 гектарів території. Загалом у колишніх Ковельському, Турійському, частині Володимирського та Іваничівського районів у воді – 66 гектарів.У Любомлі затопило півтора десятка будівель і споруд. Рівень води у місті знижується, – каже міський голова Микола Оніщук. З його слів, у більшості ці підтоплення через те, що люди поперегороджували канали."Через поганий доступ до каналів їх не можна почистити. У зв’язку з цим вони забиті, замулені та не встигають справлятися з такою кількістю води, не встигають відвести", – говорить Микола Оніщук.На вулиці Івана Котляревського у місті Любомль із двох десятків житлових і господарських приміщень, які тут розташовані, декілька будівель і городи затоплені, – розказує Людмила Богдан, яка проживає на цій вулиці. Декілька днів тому, говорить, ходити тут було складно."Я йшла в чоботях тут, далі перезувалася. Це було три тижні так. Ставок навіть, вийшов з берегів, бо там все залито. Води всюди багато", – говорить жінка.Воду на вулиці Івана Котляревського відкачують працівники Любомльського житлово-комунального підприємства.У зв’язку з частковим руйнуванням дамб, саном на 13 січня на Волині є загроза підтоплення житлової забудови у двох населених пунктах у селах Залухів і Підгір’я Ковельського району водами річки Прип’ять, – говорить заступник начальника Регіонального Офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Працівники водного господарства ліквідовують дані прориви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію