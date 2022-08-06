Ексгравець «Волині», завершив ігрову кар'єру і став одним із тренерів клубу УПЛ
Сьогодні, 02:17
Новий наставник "Олександрії" Руслан Ротань презентував власний тренерський штаб.
Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
До тренерської команди Ротаня увійшов і колишній гравець "Волині" Сергій Кравченко.
Також у тренерському штабі Ротаня будуть Володимир Єзерський, Володимир Тименко, Володимир Томіленко та Євген Гресь.
Нагадаємо, колишній гравець футбольного клубу «Волинь» Сергій Кравченко вирішив повісити бутси на цвях та завершити кар’єру професійного футболіста на початку року.
Під час своєї кар’єри Сергій Кравченко виступав за другу і третю команди донецького «Шахтаря», азербайджанський «Карабах», полтавську «Ворсклу», київське «Динамо», «Дніпро», луцьку «Волинь», «Дніпро-1» та, власне, одеський Чорноморець.
У футболці «хрестоносців» півзахисник виступав у сезоні-2015/16 на правах оренди - провів 24 поєдинки, у яких одного разу відзначився голом.
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Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
До тренерської команди Ротаня увійшов і колишній гравець "Волині" Сергій Кравченко.
Також у тренерському штабі Ротаня будуть Володимир Єзерський, Володимир Тименко, Володимир Томіленко та Євген Гресь.
Нагадаємо, колишній гравець футбольного клубу «Волинь» Сергій Кравченко вирішив повісити бутси на цвях та завершити кар’єру професійного футболіста на початку року.
Під час своєї кар’єри Сергій Кравченко виступав за другу і третю команди донецького «Шахтаря», азербайджанський «Карабах», полтавську «Ворсклу», київське «Динамо», «Дніпро», луцьку «Волинь», «Дніпро-1» та, власне, одеський Чорноморець.
У футболці «хрестоносців» півзахисник виступав у сезоні-2015/16 на правах оренди - провів 24 поєдинки, у яких одного разу відзначився голом.
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