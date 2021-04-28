Віце-президентом «Вереса» стане лучанин
Сьогодні, 05:28
Спортивний директор "Вереса" лучанин В'ячеслав Шевчук невдовзі отримає призначення на посаду віце-президента клубу.
Очікується, що рішення буде оголошено на зборах наглядової ради НК Верес. Інформацію про підвищення Шевчука повідомив журналіст Ігор Бурбас, - пише Ukrfootbaall.
Раніше легендарний футболіст "Шахтаря" та збірної України обіймав посаду спортивного директора, але його функціонал був набагато ширшим на цій посаді.
У "Вересі" оцінили старання Шевчука по укладанню вигідного контракту з новим титульним спонсором, але це лише одиночний кейс, про який відомо широкому загалу.
Затвердження Шевчука на посаді віце-президента "Вереса" повинно відбутися 13 січня, коли вперше у цьому році збереться засідання наглядової ради НК Верес.
Нагадаємо, що Верес провів 15 матчів, набрав 17 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.
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Очікується, що рішення буде оголошено на зборах наглядової ради НК Верес. Інформацію про підвищення Шевчука повідомив журналіст Ігор Бурбас, - пише Ukrfootbaall.
Раніше легендарний футболіст "Шахтаря" та збірної України обіймав посаду спортивного директора, але його функціонал був набагато ширшим на цій посаді.
У "Вересі" оцінили старання Шевчука по укладанню вигідного контракту з новим титульним спонсором, але це лише одиночний кейс, про який відомо широкому загалу.
Затвердження Шевчука на посаді віце-президента "Вереса" повинно відбутися 13 січня, коли вперше у цьому році збереться засідання наглядової ради НК Верес.
Нагадаємо, що Верес провів 15 матчів, набрав 17 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.
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