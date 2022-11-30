Литва і Польща запропонують запровадити ядерні обмеження для Росії

Литва і Польща запропонують запровадити ядерні обмеження для Росії
Польща та Литва хочуть запропонувати, щоб Європейський Союз запровадив обмеження на ядерний сектор Росії в рамках 10 пакету санкцій проти Москви за повномаштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Двоє високопоставлені дипломати з Польщі й Литви сказали Reuters, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий до 24 лютого.

"Все важче отримати необхідну одностайність в ЄС для нових санкцій. Проте, ми запропонуємо новий амбітний пакет", - сказав один з них.

Дипломати також заявили, що хотіли б нових санкцій і проти союзника Росії Білорусі, де, за їхніми словами, є лазівки, що дозволили Москві обійти європейські санкції в торгівлі товарами, включаючи меблі.

За їх словами Польща та Литва хочуть ядерних обмежень у нових санкціях ЄС проти Росії, ймовірно йдеться про запровадження санкцій проти "Росатому".

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Теги: Україна, Литва, Польща, росія, обмеження
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