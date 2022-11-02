«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині

«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині
Офіцер 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у січні 2022 року і подумати не міг, коли їхав Київською трасою серед звичного мирного потоку автівок, що вже в лютому тією ж трасою їхатиме на танку напереріз ворогу.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

До військового вишу Андрій, син офіцера-танкіста, вступав у 2015 році, під час війни. Тож добре розумів, яку долю для себе обирає.
Та події 24 лютого минулого року, все, що було після нього і триває дотепер, те, через що довелося пройти, вразило і змусило чимало всього переосмислити, зізнається Андрій, досвідчений бойовий командир одного з танкових підрозділів нашої Князівської бригади.
«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині

"Навчився цінувати кожну мить життя і людей, які поруч, - просто пояснює воїн. – Знаєте, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення, відчуття були дуже дивні: я, попри вже набутий на той час бойовий досвід, не міг уявити, що в січні буду їхати Київською трасою серед звичного мирного потоку автівок, а вже в лютому тією є Київською трасою їхатиму на танку напереріз ворогу…"
«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині

Після Київщини й Житомирщини, де Андрій разом зі своїм підрозділом палив ворога з засідок, він знищував його під час наступу в степах Миколаївщини, форсував річку на Харківщині, протистояв ордам противника на Донбасі, і знову гнав ворога до кордонів України на Харківщині. Війна Андрія, його хлопців, і мільйонів синів і доньок України все ще триває.

Наш побратим вже давно перестав рахувати знищену живу силу ворога і його техніку, і не береться «вангувати», на яких саме іноземних танках невдовзі доведеться воювати.

"І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду, - жартує побратим. - Наші хлопці не просто схоплюють на льоту все, що пов’язано з бойовими машинами. Вони після бойової роботи здатні і дієві поради дати розробникам техніки. Ми й на наших танках робили і робимо таке, що багатьом і не снилося. А новітніми зразками озброєння ми неабияк пришвидшимо нашу Перемогу".
«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині

За місяці повномасштабної війни Андрія було нагороджено медаллю «За військову службу Україні, відзнаками командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, багатьма відомчими нагородами. А нещодавно командир Князівської бригади полковник Олександр Охріменко вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
«І «Леопардам», і «Леклеркам», і «Абрамсам», і «Меркавам» дамо раду», – офіцер бригади з Волині

Вдома на Андрія чекають дружина і маленький 9-місячний син. Кажуть, у найтяжчі часи, під час війни, народжуються найсильніші. Зважаючи на це і знаючи Андрія, сили його Арсенові позичати не доведеться. Можливо, за трохи, після Перемоги, коли Арсен підросте, тато розкаже йому про нашу визвольну вирішальну війну, про себе і про своїх побратимів. І хтозна, може з часом малий Арсен захоче продовжити династію уславлених танкістів, як його тато і дідусь.

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Теги: Волинь, 14 ОМБр, війна
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