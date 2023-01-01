Випробування українського дрона, який може літати на 1000 км завершені

Випробування українського дрона, який може літати на 1000 км завершені
Низка випробувань з безпілотниками українського виробництва завершилась. На сьогодні проект з розробки БПЛА знаходиться на етапі, коли про нього потрібно мовчати.

Про це під час пресбрифінгу повідомила речниця державного концерну “Укроборонпрому” Наталія Сад, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день проект з розробки безпілотного літального апарата з дальністю дії ураження понад 1000 км та з можливістю корисного навантаження до 75 кг досяг такого етапу, коли ми про нього, на жаль, нічого говорити не можна” — розповідає Наталія Сад.

Наталія Сад розповіла, що нещодавно відбулись випробування дронів під впливом дії РЕБ, які завершились вдало. Вона додала: безпілотник українського виробництва використовуватиме вибуховий пристрій або боєприпас, який розробляли партнери (приватні виробники). Речниця розповіла, що над розробкою програми розвитку БПЛА працювали таким чином, щоб уніфікувати те, що потрібно армії. Необхідно було зрозуміти їхню роль і місце на полі бою. Також важливим було розуміння тактико-технічних характеристик, якими має володіти безпілотник під час бою. Наталія Сад запевнила, що універсальний боєприпас необхідний для усіх ударних дронів.

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Теги: війна, безпілотник, Україна
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