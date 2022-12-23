Загинув військовий із Волині Юрій Панічик

Юрій Панічик.



Сумну звістку повідомив



«Ще в червні молодий, підтягнутий, широкоплечий Юрій Панічик із села Костюхнівка разом із товаришами на мотоциклах під синьо-жовтими стягами в останню дорогу супроводжував свого односельчанина Івана. У вересні сам став на захист Вітчизни. Трагічна звістка сьогодні вразила маму Лідію Дмитрівну, його синочка Артема, рідних, друзів, односельчан, нашу Маневиччину. В жорстоких боях за незалежність держави смертю хоробрих Юрій загинув...» – написав селищний голова.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією Волинь втратила ще одного сина. Загинув воїн із села КостюхнівкаСумну звістку повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк у фейсбуці.«Ще в червні молодий, підтягнутий, широкоплечий Юрій Панічик із села Костюхнівка разом із товаришами на мотоциклах під синьо-жовтими стягами в останню дорогу супроводжував свого односельчанина. У вересні сам став на захист Вітчизни. Трагічна звістка сьогодні вразила маму, його синочка, рідних, друзів, односельчан, нашу Маневиччину. В жорстоких боях за незалежність держави смертю хоробрих Юрій загинув...» – написав селищний голова.

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