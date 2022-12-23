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Загинув військовий із Волині Юрій Панічик

Загинув військовий із Волині Юрій Панічик
У війні з Росією Волинь втратила ще одного сина. Загинув воїн із села Костюхнівка Юрій Панічик.

Сумну звістку повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк у фейсбуці.

«Ще в червні молодий, підтягнутий, широкоплечий Юрій Панічик із села Костюхнівка разом із товаришами на мотоциклах під синьо-жовтими стягами в останню дорогу супроводжував свого односельчанина Івана. У вересні сам став на захист Вітчизни. Трагічна звістка сьогодні вразила маму Лідію Дмитрівну, його синочка Артема, рідних, друзів, односельчан, нашу Маневиччину. В жорстоких боях за незалежність держави смертю хоробрих Юрій загинув...» – написав селищний голова.

Загинув військовий із Волині Юрій Панічик


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

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Теги: Юрій Панічик, втрати Волинь
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