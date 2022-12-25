Погода у Луцьку на завтра, 15 січня

Погода у Луцьку на завтра, 15 січня
У неділю, 15 січня, сонце у Луцьку буде рідко з'являтися з-за хмар. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 01° до +4°.

Народний прогноз погоди: 15 січня вшановується пам’ять святителя Сильвестра Римського і преподобного Сильвестра Печерського. У минулі часи цього дня було Куряче свято. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем: якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили: “Січень гонить хурделицю за сім верст” – цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний.

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Теги: Погода в Луцьку
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