Внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі – 5 загиблих, 27 поранених
Сьогодні, 17:56
Внаслідок ракетного удару по житловому багатоквартирному будинку у Дніпрі загинуло 5 осіб. Кількість поранених зросла до 27.
Про це повідомив голова Діпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
Він написав, що внаслідок ракетного удару 5 людей загинуло, 27 дістали поранень, з них 6 дітей. Усі поранені перебувають у лікарні.
У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення. Завали розбиратимуть усю ніч.
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Про це повідомив голова Діпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
Він написав, що внаслідок ракетного удару 5 людей загинуло, 27 дістали поранень, з них 6 дітей. Усі поранені перебувають у лікарні.
У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення. Завали розбиратимуть усю ніч.
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