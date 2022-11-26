Внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі – 5 загиблих, 27 поранених

Внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі – 5 загиблих, 27 поранених
Внаслідок ракетного удару по житловому багатоквартирному будинку у Дніпрі загинуло 5 осіб. Кількість поранених зросла до 27.

Про це повідомив голова Діпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

Він написав, що внаслідок ракетного удару 5 людей загинуло, 27 дістали поранень, з них 6 дітей. Усі поранені перебувають у лікарні.

У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення. Завали розбиратимуть усю ніч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, обстріл, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кілька мікрорайонів частково знеструмлені
Сьогодні, 18:04
Внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі – 5 загиблих, 27 поранених
Сьогодні, 17:56
У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети
Сьогодні, 17:20
Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Сьогодні, 16:52
Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Сьогодні, 16:52
Росія обстріляла Дніпро: є поранені Росія обстріляла Дніпро: є поранені
26 листопад, 2022, 15:19
Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
17 листопад, 2022, 13:30
У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу
13 листопад, 2022, 03:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку кілька мікрорайонів частково знеструмлені
Сьогодні, 18:04
 0
Внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі – 5 загиблих, 27 поранених
Сьогодні, 17:56
 0
У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети
Сьогодні, 17:20
 0
Ракетний удар по Дніпру: повідомили про десятьох поранених
Сьогодні, 16:52
 0
Інформація про вибухи на Волині не підтвердилась, – Погуляйко
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8